В Кузбассе двое прохожих спасли пожилых людей из горящего дома

СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-23T09:53:14+03:00

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Во вторник, 22 октября, в Ленинске-Кузнецком вспыхнул частный жилой дом с верандой на улице Тормозной. Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 19.50. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание к 20.01, а уже в 20.07 пожар был полностью потушен.

- Всего к тушению привлекались восемь человек и три единицы техники, - добавили в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="1088" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/739553" frameborder="0"></iframe> 22 октября в Ленинске-Кузнецком горел частный жилой дом и веранда.Видео: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"/ vk.com

При этом в соцсетях очевидцы отмечают, что еще до приезда пожарных из горящего дома двое неравнодушных мужчин спасли пожилых хозяев. Один из них возвращался с работы, когда услышал грохот по окну изнутри дома. Поняв, что там есть люди, он без раздумья бросился к горящим постройкам. Ему помог еще один парень, который потом незаметно ушел.

«До приезда пожарных в течении пяти минут они вытащили из горящего дома бабушку и пожилого мужчину через разбитые окна», - пишут очевидцы «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU