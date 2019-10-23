2019-10-23T10:41:24+03:00
Происшествия

В Кемерове рядом с вокзалом поймали торговца героином

Оперативники задержали мужчину во время проверочной закупки
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове рядом с вокзалом поймали торговца героиномВ Кемерове рядом с вокзалом поймали торговца героиномФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В Кемерове рядом с железнодорожным вокзалом был пойман с поличным 31-летний торговец героином. Оперативники задержали мужчину во время проверочной закупки.

Как рассказали в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России, в результате оперативных мероприятий у вокзала в областном центре задержали мужчину, торговавшего героином. Как выяснилось, ранее преступной деятельностью он занимался вместе с напарником, однако того полицейские поймали еще в августе текущего года. Мужчина был приговорен к 8,5 года лишения свободы. Теперь за решетку отправится и его подельник.

- Заводский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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