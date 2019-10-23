2019-10-23T11:03:38+03:00
Общество

Новокузнецк задолжал за услуги ЖКХ более 1,5 миллиарда рублей

По этому показателю город занимает одно из лидирующих мест в России
Ирина АВТУШКО
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Новокузнецк задолжал за услуги ЖКХ более 1,5 миллиарда рублей.ФОТО: Сергей Кузнецов/ InstagramНовокузнецк задолжал за услуги ЖКХ более 1,5 миллиарда рублей.ФОТО: Сергей Кузнецов/ Instagram
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Новокузнецк задолжал за услуги ЖКХ более 1,5 миллиарда рублей. По этому показателю город занимает одно из лидирующих мест в России.

О ситуации с задолженностью за коммунальные услуги со стороны населения и управляющих компаний рассказал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов на расширенном заседании.

- Основные долги в настоящее время распределяются следующим образом: 48 процентов составляют теплоснабжение и горячее снабжение, 45,7 процента - холодное водоснабжение и водоотведение, а 5,7 процента - это электроснабжение. В сравнении с 2018 годом снижение у нас произошло только по электроснабжению - на 22 процента, - сообщил глава города в своем Instagram.

При этом Сергей Кузнецов возмутился поведению некоторых управляющих компаний, которые и жителям не предоставляют услуги в полной мере, и копят долги перед ресурсоснабжающими организациями. А потом объявляют себя банкротами, из-за чего ресурсники вынуждены списывать миллионы просроченной задолженности.

- Своему заместителю по ЖКХ Антону Черемнову даю поручение в кратчайшие сроки создать «черный список» управляющих компаний и взять на особый контроль их учредителей. Усилить работу по платежам среди населения. Ситуацию будем постоянно мониторить, а отчетные совещания проводить с периодичностью раз в неделю, - подчеркнул Сергей Кузнецов.

В рабочую группу, которая будет следить за ситуацией, вошли представители ресурсоснабжающих организаций, Следственного комитета, прокуратуры, судебных приставов и глав районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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