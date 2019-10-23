2019-10-23T13:24:01+03:00
Происшествия

От рук грабителя из Прокопьевска пострадали две пожилые женщины

Мужчина специально выбирал пожилых и беззащитных жертв
Екатерина РОМАНОВА
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От рук грабителя из Прокопьевска пострадали две пожилые женщины.От рук грабителя из Прокопьевска пострадали две пожилые женщины.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Две - а может быть, и больше - пожилые женщины пострадали от рук грабителя. Мужчина, идя на дело, выбирал слабых и пожилых горожанок.

62-летняя женщина обратилась в полицию и сообщила о том, что стала жертвой грабителя. Она находилась в районе железнодорожных путей, когда ее неожиданно толкнул незнакомец. Пенсионерка упала, а грабитель выхватил из ее рук сумочку и скрылся. Так женщина лишилась банковской карты и ключей от квартиры.

Впрочем, долго скрываться грабителю не удалось: вскоре его задержали. А потом стало ясно, что он причастен еще к одному ограблению. Оказалось, что 38-летний прокопчанин в этом же районе напал на 66-летнюю горожанку, которая возвращалась из магазина. Мужчина выхватил из ее рук сумку и тут же проверил, что в ней лежит. Не найдя денег, он обыскал карманы жертвы и нашел там тысячу рублей. Уже в полиции грабитель признался, что выбирал пожилых женщин потому, что они не могли оказать сопротивления.

- В настоящее время в отношении подозреваемого следователем возбуждены два уголовных дела о грабежах, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Ему грозит до семи лет лишения свободы. На время следствия фигурант заключен под стражу. Устанавливается его причастность к совершению других аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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