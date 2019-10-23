В зимнем режиме: кемеровские дороги начали посыпать песком

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-23T13:23:47+03:00

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Кемеровские дороги начали обрабатывать песком и другими противогололедными средствами. Об этом сообщили в мэрии города.

С наступлением холодов, и, как следствие осадков в виде снега и гололеда, в областном центре приступили к обработке основных транспортных артерий и дорог с высокой интенсивностью движения, спусков и подъемов, а также участков торможения у остановок общественного транспорта и перекрестков.

-Чтобы обеспечить эффективную уборку городских территорий закуплены новые машины – 10 самосвалов КамАЗ и пять ДМК. Они уже работают на городских улицах, - рассказали в администрации.

Помимо этого, 263 спецмашины предприятий благоустройства летом прошли необходимую ревизию и ремонт. А в преддверии зимы на них установили Кроме того, летом были проведены плуги, щетки, пескоразбрасыватели.

В общей сложности для борьбы с гололедом было заготовлено 33 тысячи тонн песка, соли и отсева.

ИСТОЧНИК KP.RU