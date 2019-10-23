2019-10-23T14:31:27+03:00
Общество

Максим Любомудров: будущее АПК определит реализация интеллектуального потенциала

Достижение национальных целей, среди которых – утверждение России в качестве одного из лидеров на рынке продукции АПК – неотделимо от реализации человеческого потенциала
Яков КРЫМСКИЙ
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Достижение национальных целей, среди которых – утверждение России в качестве одного из лидеров на рынке продукции АПК – неотделимо от реализации человеческого потенциала. Об этом, а также о конкретных проектах в деле обогащения аграриев новыми знаниями рассказал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Максим Любомудров на форуме «Дело за малым» в Краснодаре 18 октября. Банк выступил генеральным партнером мероприятия.

РСХБ является главным партнером малого и среднего бизнеса в АПК. На Банк приходится более 60 процентов кредитования МСБ в этой сфере. На пленарном заседании «Человеческий капитал: фактор национального «прорыва» Максим Любомудров подчеркнул важность вопроса о повышении уровня профессиональной подготовки аграриев XXI века.

«По оценке Россельхозбанка, человеческий капитал – это важнейшее направление для инвестиций. РСХБ только что положил начало собственной стипендиальной программе для сотен студентов по всей стране, чтобы помочь им реализовать свои профессиональные планы и мечты. Так, в Краснодарском крае участником нашей программы стал Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина. Мы рассчитываем уже в ближайшие годы увидеть наших стипендиатов в рядах авторитетных отраслевых специалистов и преуспевающих бизнесменов», – сказал Максим Любомудров.

Стипендиальная программа РСХБ распространяется на 54 вуза, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ. Претендовать на получение именной стипендии в течение 12 месяцев могут 300 студентов, отличающиеся высокой успеваемостью и ведущие научную деятельность. Преимуществом служит участие в олимпиадах.

Заместитель Главы Россельхозбанка также рассказал об инновационном образовательном продукте для фермеров.

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