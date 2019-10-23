Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возмутился плохому интернету в дороге

СЕГОДНЯ 14:49 2019-10-23T14:49:06+03:00

Он заметил, что связь постоянно прерывается на трассе Кемерово – Новокузнецк

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Во время рабочей поездки в Новокузнецк губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратил внимание на плохую связь на трассе. Он пообещал решить данную проблему.

Сергей Цивилев отметил, что отсутствие интернета мешает пассажирам заниматься делами в поездке и просто наслаждаться дорогой.

– Для людей, которые значительное время проводят в дороге, это крайне неудобно. Особенно, если им нужно работать в пути, ведь время сейчас – это самый ценный ресурс, – отметил глава региона на своей странице в социальной сети.

Для того, чтобы решить проблему, он позвонил начальнику департамента транспорта Сергею Рубану. Причина – недостаточное количество вышек. Если построить еще сорок одну базовую станцию, мобильная сеть будет работать лучше. Однако не во всех инвестиционных проектах это предусмотрено.

Сейчас губернатор поручил начальнику департамента транспорта и связи разработать проект с крупными мобильными операторами, который позволит покрыть сетью все территории Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU