2019-10-23T14:49:06+03:00
Общество

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возмутился плохому интернету в дороге

Он заметил, что связь постоянно прерывается на трассе Кемерово – Новокузнецк
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возмутился плохому интернету в дороге.ФОТО: Сергей Цивилев/ vk.comГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев возмутился плохому интернету в дороге.ФОТО: Сергей Цивилев/ vk.com
Изменить размер текста:

Во время рабочей поездки в Новокузнецк губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратил внимание на плохую связь на трассе. Он пообещал решить данную проблему.

Сергей Цивилев отметил, что отсутствие интернета мешает пассажирам заниматься делами в поездке и просто наслаждаться дорогой.

– Для людей, которые значительное время проводят в дороге, это крайне неудобно. Особенно, если им нужно работать в пути, ведь время сейчас – это самый ценный ресурс, – отметил глава региона на своей странице в социальной сети.

Для того, чтобы решить проблему, он позвонил начальнику департамента транспорта Сергею Рубану. Причина – недостаточное количество вышек. Если построить еще сорок одну базовую станцию, мобильная сеть будет работать лучше. Однако не во всех инвестиционных проектах это предусмотрено.

Сейчас губернатор поручил начальнику департамента транспорта и связи разработать проект с крупными мобильными операторами, который позволит покрыть сетью все территории Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кемеровчанка заперла собаку в машине на несколько недель
Максим Любомудров: будущее АПК определит реализация интеллектуального потенциала
Кузбассовец убил жену на глазах у маленького сына
В зимнем режиме: кемеровские дороги начали посыпать песком
От рук грабителя из Прокопьевска пострадали две пожилые женщины
Новокузнецк задолжал за услуги ЖКХ более 1,5 миллиарда рублей
В Кемерове рядом с вокзалом поймали торговца героином
Ипотека с Россельхозбанком стала доступнее
В Кузбассе двое прохожих спасли пожилых людей из горящего дома
В Кемерове обманутые дольщики «Тибет-СВ» до конца года получат ключи от новых квартир
Остались без трамвая: на проспекте Металлургов в Новокузнецке начался капитальный ремонт
Кузбассовец с боевым непальским ножом пытался попасть к судебным приставам
РСХБ продолжает снижение ставок по ипотечным кредитам для военнослужащих
За неделю в Кузбассе почти 12 тысяч человек заболели ОРВИ
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев стал участником кулинарного шоу
В Новокузнецк привезли подержанные трамваи из Москвы
Худой мужчина в камужфляже пропал в Кузбассе
Двое новокузнечан кувалдой пытались вскрыть банкомат
Россельхозбанк снизил ставки на приобретение жилья под залог имеющейся недвижимости
В Кузбассе экс-начальник отделения ГИБДД присвоил 300 литров служебного бензина
Жителям Кузбасса отключат телевидение
Теплый ноябрь идет в Кузбасс
В семи городах Кузбасса пройдут предпраздничные ярмарки
В Кемерове известный магазин одежды обманул клиентку
В Киселевске пьяный мужчина истязал несовершеннолетнюю жену
Россельхозбанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки
Роспотребнадзор рассказал о запрете использования мобильных телефонов в кузбасских школах