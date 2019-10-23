Кемеровчанка заперла собаку в машине на несколько недель

СЕГОДНЯ 16:44 2019-10-23T18:38:01+03:00

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Кемеровчанка оставила собаку на несколько недель в машине. Животное заметили неравнодушные жители одного из дворов города.

Об этом в одной из групп в социальной сети рассказали жители двора, в котором женщина оставляет машину. На фотографиях видно, что щенок овчарки сидит на заднем сиденье автомобиля, а рядом лежит его игрушка-обруч.

По словам автора публикации, хозяйка заявила, что иногда выгуливает животное. Однако жители обратили внимание, что собака сидит в закрытом пространстве целый день.

«Мы приезжаем на работу в 9.00, машина стоит. Уезжаем в 18.00, а машина снова стоит на том же месте. И все это время собака находится там! Прошу помочь в принятии мер в отношении собаки и ее хозяйки», - пишет пользователь.

Комментаторы обеспокоены судьбой животного, ведь такая большая собака требует много пространства, и ей постоянно нужно бегать, прыгать и двигаться.

«Собака-то хорошая, породистая. Щенок еще. Если пакостит, воспитывать надо. Как минимум в машине скоро совсем холодно будет. Не нужна собака, так отдай. Зачем с ней так жестоко обращаться?» - возмущаются читатели поста.

Однако есть и те, кто знаком с хозяйкой овчарки. Они говорят, что животному нравится сидеть в машине и оно не ощущает дискомфорта.

«Если она там сидит, значит, ей нравится! Что в этом такого? Собака в порядке! И ей, когда она сидит в машине, ничего не вредит», - написал один из мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU