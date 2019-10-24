Наркотики вместо помады: в дамской сумочке кемеровчанки нашли героин

СЕГОДНЯ 03:18 2019-10-24T03:18:56+03:00

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Дамская сумочка поистине кладезь самых разнообразных вещей, но некоторые из них могут стать причиной проблем с законом. Так случилось и с жительницей города Кемерово, в сумочке которой полицейские обнаружили героин.

О причастности 41-летней жительницы областного центра к распространению наркотиков полицейским стало известно из оперативной информации.

Когда подозреваемую задержали и досмотрели, то при ней обнаружилось 11 клип-боксов с наркотическим веществом. Проведенные исследования показали, что это героин массой более одного грамма. При этом женщина уверяла, что наркотик нужен ей для личного употребления.

Сейчас фигурантке возбужденного уголовного дела грозит до трех лет лишения свободы.

В ведомстве отметили, что обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить по телефону управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области: 8-(3842) 58-00-58. Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU