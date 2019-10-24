Стыд перед работодателем заставил кузбассовца погасить долг по алиментам

СЕГОДНЯ 05:43 2019-10-24T05:43:45+03:00

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Кузбассовец изыскал средства на то, чтобы погасить задолженность по алиментам сразу за четыре месяца. Однако сделал это он не из чувства долга, а из-за стыда перед работодателем.

Жительница города Киселевска обратилась в отдел судебных приставов, чтобы взыскать с отца ее несовершеннолетнего ребенка алименты. Мужчина должен был платить по 1/4 всех своих доходов, однако не торопился делать это. За четыре месяца сумма долга достигла почти 70 тысяч рублей.

Приставы возбудили исполнительное производство и пригласили должника, чтобы ознакомить его с расчетом задолженности. Мужчина сообщил приставам официальное место работы, однако не захотел, чтобы начальство увидела исполнительный лист с уже имеющейся задолженность и погасил всю сумму в полном объеме.

- Постановление об удержании денежных средств из заработной платы направлено по месту работы должника по текущим алиментным обязательствам, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU