Стыд перед работодателем заставил кузбассовца погасить долг по алиментам
Кузбассовец изыскал средства на то, чтобы погасить задолженность по алиментам сразу за четыре месяца. Однако сделал это он не из чувства долга, а из-за стыда перед работодателем.
Жительница города Киселевска обратилась в отдел судебных приставов, чтобы взыскать с отца ее несовершеннолетнего ребенка алименты. Мужчина должен был платить по 1/4 всех своих доходов, однако не торопился делать это. За четыре месяца сумма долга достигла почти 70 тысяч рублей.
Приставы возбудили исполнительное производство и пригласили должника, чтобы ознакомить его с расчетом задолженности. Мужчина сообщил приставам официальное место работы, однако не захотел, чтобы начальство увидела исполнительный лист с уже имеющейся задолженность и погасил всю сумму в полном объеме.
- Постановление об удержании денежных средств из заработной платы направлено по месту работы должника по текущим алиментным обязательствам, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU