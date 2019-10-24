Принял удар на себя: 18-летний юноша прикрыл собой девушку в момент ДТП в Кемерове
На одном из кемеровских перекрестков 18-летние юноша и девушка попали в серьезное ДТП. Молодые люди стояли на тротуаре, когда их сбил автомобиль.
Принял удар на себя: 18-летний юноша прикрыл собой девушку в момент ДТП в Кемерове.ВИДЕО: vk.com, "Регион42"
ДТП произошло около 17:35 неподалеку от дома №249 по улице Сибиряков-Гвардейцев. в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции сообщили, что ДТП произошло из-за столкновения двух иномарок. Автомобиль Renault Laguna двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Тухачевского. Водитель проигнорировал Правила дорожного движения и на пересечении с улицей Каменской, при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Ford Fusion, который двигался во встречном направлении.
- В результате Ford отбросило на двух пешеходов, которые ждали разрешающий сигнал светофора, находясь на обочине, - рассказали в ведомстве. – Оба водителя в момент аварии были трезвыми. При ДТП они не пострадали.
Пешеходами оказались 18-летние юноша и девушка, которые разговаривали в ожидании разрешающего сигнала светофора. В момент ДТП юноша заслонил собой девушку. Сейчас он находится в больнице с переломом малоберцовой кости и сотрясением головного мозга. Девушка с многочисленными ушибами находится на амбулаторном лечении.
Сотрудники ГИБДД призывают автолюбителей быть внимательными на дороге, соблюдать Правила дорожного движения – особенно при проезде перекрестков.
ИСТОЧНИК KP.RU