2019-10-24T09:29:26+03:00
Происшествия

Принял удар на себя: 18-летний юноша прикрыл собой девушку в момент ДТП в Кемерове

Сейчас юноша находится в больнице
Екатерина РОМАНОВА
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Принял удар на себя: 18-летний юноша прикрыл собой девушку в момент ДТП в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Регион 42"Принял удар на себя: 18-летний юноша прикрыл собой девушку в момент ДТП в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Регион 42"
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На одном из кемеровских перекрестков 18-летние юноша и девушка попали в серьезное ДТП. Молодые люди стояли на тротуаре, когда их сбил автомобиль.

Принял удар на себя: 18-летний юноша прикрыл собой девушку в момент ДТП в Кемерове.ВИДЕО: vk.com, "Регион42"

ДТП произошло около 17:35 неподалеку от дома №249 по улице Сибиряков-Гвардейцев. в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции сообщили, что ДТП произошло из-за столкновения двух иномарок. Автомобиль Renault Laguna двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Тухачевского. Водитель проигнорировал Правила дорожного движения и на пересечении с улицей Каменской, при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Ford Fusion, который двигался во встречном направлении.

- В результате Ford отбросило на двух пешеходов, которые ждали разрешающий сигнал светофора, находясь на обочине, - рассказали в ведомстве. – Оба водителя в момент аварии были трезвыми. При ДТП они не пострадали.

Пешеходами оказались 18-летние юноша и девушка, которые разговаривали в ожидании разрешающего сигнала светофора. В момент ДТП юноша заслонил собой девушку. Сейчас он находится в больнице с переломом малоберцовой кости и сотрясением головного мозга. Девушка с многочисленными ушибами находится на амбулаторном лечении.

Сотрудники ГИБДД призывают автолюбителей быть внимательными на дороге, соблюдать Правила дорожного движения – особенно при проезде перекрестков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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