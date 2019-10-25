В Кемерове полицейские изъяли 120 литров сомнительного алкоголя

СЕГОДНЯ 04:49 2019-10-25T06:17:27+03:00

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В Кемерове полицейские в рамках спецоперации изъяли 120 литров сомнительного алкоголя. Продукцию незаконно продавали в одном из магазинов Заводского района.

Основанием для проведения проверки стала информация от жителей о незаконной реализации алкоголя. Сведения действительно подтвердились - прилавки торговой точки буквально пестрели разнообразными крепкими напитками, однако лицензия на их продажу у магазина отсутствовала. Кроме того, на складе полицейские обнаружили бутылки с водкой и коньяком без специальных акцизных марок.

- В общей сложности в результате проведенной проверки стражи порядка изъяли из незаконного оборота более 120 литров алкогольной продукции. Ее образцы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении работницы и владельца магазина были составлены административные протоколы. Им придется выплатить штрафы на общую сумму 200 тысяч рублей. Незаконная алкогольная продукция конфискована.

ИСТОЧНИК KP.RU