В Кемерове полицейские изъяли 120 литров сомнительного алкоголя
В Кемерове полицейские в рамках спецоперации изъяли 120 литров сомнительного алкоголя. Продукцию незаконно продавали в одном из магазинов Заводского района.
Основанием для проведения проверки стала информация от жителей о незаконной реализации алкоголя. Сведения действительно подтвердились - прилавки торговой точки буквально пестрели разнообразными крепкими напитками, однако лицензия на их продажу у магазина отсутствовала. Кроме того, на складе полицейские обнаружили бутылки с водкой и коньяком без специальных акцизных марок.
- В общей сложности в результате проведенной проверки стражи порядка изъяли из незаконного оборота более 120 литров алкогольной продукции. Ее образцы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.
В отношении работницы и владельца магазина были составлены административные протоколы. Им придется выплатить штрафы на общую сумму 200 тысяч рублей. Незаконная алкогольная продукция конфискована.
ИСТОЧНИК KP.RU