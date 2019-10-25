2019-10-25T06:21:06+03:00
Общество

«Пишите комментарии»: Сергей Цивилев предложил кузбассовцам писать ему в соцсетях

От глав территорий губернатор ждет внимательного изучения комментариев
Екатерина РОМАНОВА
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«Пишите комментарии»: Сергей Цивилев предложил кузбассовцам писать ему в соцсетях. ФОТО: кадр видео vk.com«Пишите комментарии»: Сергей Цивилев предложил кузбассовцам писать ему в соцсетях. ФОТО: кадр видео vk.com
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев опубликовал на своих страницах в соцсетях видео, в котором обратился к главам территорий. Он призвал их изучать внимательно комментарии к постам на своих и его страницах.

«Пишите комментарии»: Сергей Цивилев предложил кузбассовцам писать ему в соцсетях.Видео: vk.com, Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев отметил, что сам он постоянно читает комментарии и реагирует на то, что пишут жители. Ведь именно в этих комментариях многие указывают не на общие проблемы, а на частные вопросы, которые зачастую незаметны, но важны для жителей региона.

- Хочу сделать акцент на этом: комментарии жителей в соцсетях по тому или иному вопросу - это уникальная возможность для меня, для моих заместителей, для глав территорий проанализировать состояние дел. А самое главное - тут же отреагировать и решить проблему. Ведь для этого мы и работаем, - отметил Сергей Цивилев.

Также губернатор Кузбасса настоятельно рекомендовал главам территорий и своим заместителям оперативно реагировать на комментарии и пообещал, что лично будет контролировать это. Также Цивилев отметил, что жалоб, которые оставляли под его сообщениями, стало меньше, а это значит, что многие вопросы, которые волновали кузбассовцев, решены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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