«Пишите комментарии»: Сергей Цивилев предложил кузбассовцам писать ему в соцсетях
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев опубликовал на своих страницах в соцсетях видео, в котором обратился к главам территорий. Он призвал их изучать внимательно комментарии к постам на своих и его страницах.
«Пишите комментарии»: Сергей Цивилев предложил кузбассовцам писать ему в соцсетях.Видео: vk.com, Сергей Цивилев.
Сергей Цивилев отметил, что сам он постоянно читает комментарии и реагирует на то, что пишут жители. Ведь именно в этих комментариях многие указывают не на общие проблемы, а на частные вопросы, которые зачастую незаметны, но важны для жителей региона.
- Хочу сделать акцент на этом: комментарии жителей в соцсетях по тому или иному вопросу - это уникальная возможность для меня, для моих заместителей, для глав территорий проанализировать состояние дел. А самое главное - тут же отреагировать и решить проблему. Ведь для этого мы и работаем, - отметил Сергей Цивилев.
Также губернатор Кузбасса настоятельно рекомендовал главам территорий и своим заместителям оперативно реагировать на комментарии и пообещал, что лично будет контролировать это. Также Цивилев отметил, что жалоб, которые оставляли под его сообщениями, стало меньше, а это значит, что многие вопросы, которые волновали кузбассовцев, решены.
ИСТОЧНИК KP.RU