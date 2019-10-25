Похитили субсидии: кузбасская компания необоснованно получила 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:49 2019-10-25T07:49:06+03:00

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В Кузбассе возбуждено уголовное дело о хищении субсидии в размере порядка 10 миллионов рублей. В хищении подозревается теплоснабжающая организация.

Представители ресурсоснабжающей организации предоставили в регулирующий орган документы для установления тарифа на услуги по производству и реализации тепловой энергии. Когда эти документы стали изучать, оказалось, что в необходимую валовую выручку были включены необоснованные расходы. В результате оказалось, что тариф «на тепло» для прокопчан был завышен на 167,4 процента, а компания получила из местного бюджета необоснованную субсидию – порядка 10 миллионов рублей.

- Денежные средства организацией не возвращены, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры. - В связи с этим первый заместитель прокурора области направил материалы проверки в следственный орган. На их основании возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По делу производится предварительное расследование, оно находится на контроле прокуратуры области.

ИСТОЧНИК KP.RU