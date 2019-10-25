2019-10-25T10:26:03+03:00
Здоровье

Кузбасские врачи удалили опухоль с опасным расположением

Она проросла из области черепа в шею [видео]
Яна ПОПОВА
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Кузбасские врачи удалили опухоль с опасным расположением. ФОТО: instagram.com/okb_kemerovo/Кузбасские врачи удалили опухоль с опасным расположением. ФОТО: instagram.com/okb_kemerovo/
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Кузбасские врачи Кемеровской областной клинической больницы провели уникальную операцию. Они удалили опасную опухоль, которая проросла из области черепа в шею.

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Кузбасские врачи удалили опухоль с опасным расположением
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У 72-летней пациентки обнаружили доброкачественную опухоль большого затылочного отверстия. Это одна из самых тяжелых патологий как для пациентов, так и для врачей, так как расположено новообразование в сложном для операции месте. У жительницы Кузбасса опухоль из области черепа проросла в шею и заняла большое затылочное пространство.

- Опасность расположения еще и в том, что опухоль находилась впереди продолговатого мозга, который отвечает за регулирование базовых функций выживания и за контроль наших движений. Удалять ее достаточно сложно, и делать это нужно очень аккуратно, - объясняет заведующий нейрохирургическим отделением больницы кандидат медицинских наук Егор Колотов.

Отметим, специалисты областной клинической больницы являются экспертами в проведении такого рода хирургических вмешательств. Они прошли обучение в клиниках с мировым именем: изучали методику безопасного доступа к новообразованию в Риме, а затем в Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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