2019-10-25T12:24:57+03:00
Общество

Сергей Кузнецов решил снести часовню в Новокузнецке

В последние годы здание пустует и сильно обветшало
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Кузнецов решил снести часовню в Нвокузнецке. Фото: nk-tv.comСергей Кузнецов решил снести часовню в Нвокузнецке. Фото: nk-tv.com
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Часовенка на проспекте Строителей в Новокузнецке в скором времени может быть снесена. С жалобами на заброшенное здание к главе города обратились жители близлежащих домов.

Вот уже много лет на проспекте Строителей стоит небольшая часовенка. Построенная на деньги частных инвесторов, она сейчас заброшена: в ней не бывает ни служителей , ни прихожан. Более того, территория вокруг не благоустроена: все поросло травой.

Жители окрестных домов попросили главу города решить вопрос с часовней. Сейчас участок, на котором находится здание, числится бесхозным. Тем не менее Сергей Кузнецов пообещал решить проблему.

- Бесхозным у нас в городе ничего быть не может, и сейчас либо находится общественная организация, которая возьмет эту часовню на свое попечение, либо я ее сношу, - заявил мэр города в эфире передачи «Утро с мэром».

Также градоначальник отметил, что часовня не была освящена по всем канонам. Поэтому в случае, если ее придется сносить, на этом месте может быть построено как любое другое здание, так и обустроено общественное пространство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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