СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-26T11:24:39+03:00

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Уроженка Кузбасса Анастасия Алентьева, выступающая под псевдонимом Асия, выпустила клип на свою песню «Манекены». Отрывком из ролика она поделилась со своими подписчиками.

В посте она поблагодарила всех, кто помог реализовать этот большой проект, и заверила фанатов, что будет продолжать творить и радовать слушателей новыми треками.

alentievanasty Участница шоу «Песни» из Кузбасса сняла клип

– Хочу поблагодарить всю нашу команду! Эта работа очень сблизила всех нас, и я рада, что к видео приложили усилия именно те люди, которые горели им так же, как и я! – пишет Анастасия Алентьева.

Отметим, певица стала участницей второго сезона шоу «Песни» на телеканале ТНТ. 21-летняя уроженка Белова покорила своей песней «Последняя слабость» членов жюри и прошла во второй этап. Однако стать победительницей проекта ей не удалось – выступление беловчанки не впечатлило основателей лейблов Black Star и Gazgolder.

ИСТОЧНИК KP.RU