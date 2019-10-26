В новокузнецкой многоэтажке произошел взрыв
Очевидцы сообщают о двух пострадавших
В новокузнецкой многоэтажке произошел взрыв. ФОТО: vk.com, "Новокузнецк онлайн"
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В многоэтажном доме в Новокузнецке прогремел взрыв – об этом сообщают очевидцы. Также они сообщают о двух пострадавших.
В Новоильинском районе города Новокузнецка 26 октября в одном из жилых домов на улице Мира начался пожар. Очевидцы сообщают о том, что на лоджии одной из квартир, расположенных на втором этаже, также прогремел взрыв. На месте работали сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. По данным очевидцев, при ЧП пострадали два человека.
В настоящее время уточняются причины и обстоятельства возникновения пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU