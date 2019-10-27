2019-10-27T05:42:52+03:00
Происшествия

Семейный бизнес: в Кузбассе задержали супругов-наркоторговцев

Теперь их может разлучить тюрьма
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе семейная пара распространяла наркотики на территории областного центра. ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской областиВ Кузбассе семейная пара распространяла наркотики на территории областного центра. ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кузбассе семейная пара распространяла наркотики на территории областного центра. Теперь им грозят реальные сроки.

Сотрудники отдела полиции получили сигнал о том, что в Кемерове неизвестные распространяют закладки наркотических веществ. На месте преступления в Рудничном районе города они задержали семейную пару: 26-летнего ранее судимого жителя Березовского и его 27-летняю супругу.

Во время досмотра у них нашли один сверток с кристаллическим веществом белого цвета, а еще девятнадцать аналогичных свертков полицейские изъяли из бардачка их автомобиля. Общая масса – десять грамм. Исследования показали, что это наркотическое вещество «соль».

– При дальнейшем разбирательстве полицейские выяснили, что супружеская пара занимается торговлей наркотиками в течение месяца. В настоящее время установлена причастность задержанных к шести эпизодам сбыта запрещенных веществ на территории Центрального, Ленинского и Рудничного районов областного центра, – рассказывают в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, в отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Им грозит до двадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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