В Кузбассе неделю разыскивают 65-летнего пенсионера
В Новокузнецке пропал 65-летний Александр Демидов. Мужчина ушел из дома 21 октября и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Ориентировку на пропавшего опубликовали на своей официальной странице в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»
Привет пропавшего: рост 164 сантиметра, xудощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.
Был одет в коричневую рубашку в клетку, черные брюки, темно-серые зимние ботинки, черную вязаную шапку.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем пенсионере, просят сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU