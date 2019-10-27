2019-10-27T06:30:23+03:00
Общество

В Кузбассе неделю разыскивают 65-летнего пенсионера

Мужчина пропал в Новокузнецке
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе неделю разыскивают 65-летнего пенсионера.ФОТО: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"В Кузбассе неделю разыскивают 65-летнего пенсионера.ФОТО: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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В Новокузнецке пропал 65-летний Александр Демидов. Мужчина ушел из дома 21 октября и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Ориентировку на пропавшего опубликовали на своей официальной странице в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Привет пропавшего: рост 164 сантиметра, xудощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Был одет в коричневую рубашку в клетку, черные брюки, темно-серые зимние ботинки, черную вязаную шапку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем пенсионере, просят сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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