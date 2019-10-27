2019-10-27T09:58:44+03:00
Происшествия

В Анжеро-Судженске женщина ограбила несколько магазинов ради покупки наркотиков

Преступницу запечатлели камеры видеонаблюдения
Ирина АВТУШКО
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В Анжеро-Судженске женщина ограбила несколько магазинов ради покупки наркотиковВ Анжеро-Судженске женщина ограбила несколько магазинов ради покупки наркотиковФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Анжеро-Судженске женщина ограбила несколько магазинов ради покупки наркотиков. Моменты совершения преступлений попали видео.

О кражах полицейским сообщили представители сразу нескольких магазинов города. Со слов потерпевших, неизвестная особа заходила в торговые точки и похищала с прилавков бытовую химию, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты. Сумма ущерба оценивается в 2000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли и задержали злоумышленницу. Ею оказалась 46-летняя местная жительница. Как выяснилось, похищенное она продавала случайным прохожим, а выручку тратила на приобретение наркотиков.

-В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 1 год лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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