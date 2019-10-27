В Кемерове хирурги извлекли из тела ребенка иголку

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-27T11:50:47+03:00

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Хирурги Областной детской клинической больницы извлекли из тела маленького пациента иголку. Обнаружить опасный предмет удалось с помощью ренгена.

Ребенок, который поступил в учреждение, жаловался на боль. Обследование показало, что причиной стала стальная иголка, застрявшая в мягких тканях. Предположительно, острый предмет находился в одном из элементов мебели и воткнулся в тело, когда ребенок облокотился на него.

-Найти острые предметы, особенно в мягких тканях, представляет большую сложность как для хирургов, так и для травматологов, - отметила заведующая отделением общей хирургии ОДКБ Евгения Полуконова. – Травматологи чаще всего встречаются с инородными телами в области стоп или кистей. Но сейчас нередки случаи, когда они появляются в области ягодиц, бедра, поясницы, то есть в тех частях тела, которые соприкасаются с предметами мебели, куда по неосторожности может быть воткнут или уровнен острых предмет.

Специалисты отметили, что опасность иглы в том, что за счет гладкой формы и односторонней заточки она может мигрировать в теле и проникнуть в жизненно важные органы. Недавнему же пациенту уже ничего не грозит – иголку из тела ребенка успешно извлекли.

ИСТОЧНИК KP.RU