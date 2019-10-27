СЕГОДНЯ 09:07 2019-10-27T09:07:24+03:00

Пожарные спасли 52 человека из горящей многоэтажки в Кемерове.ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

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Пожарные спасли 52 человека из горящей многоэтажки в Кемерове. Возгорание произошло поздней ночью с субботы на воскресенье.

В ночь с 26 на 27 октября в областном центре по проспекту Ленинградскому загорелось общежитие, пожар вспыхнул на шестом этаже.

Сигнал поступил пожарным в 3.47 часов. На место незамедлительно прибыло несколько подразделений пожарной охраны, которые сразу же приступили к разведке.

-По лестничным маршам были спасены 52 человека, из них 5 детей. Самостоятельно эвакуировались 42 человека, из них 10 детей. Эвакуация других жильцов не потребовалась, - сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Как сообщили в ведомстве, локализовать пожар удалось в 4.11 часов, а в 4.12 он был полностью ликвидирован. Также было установлено, что горели мебель и вещи на площади 12 квадратных метров. Предварительно причиной возгорание стало неосторожное курение.

Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 42 человека и 13 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU