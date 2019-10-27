2019-10-27T09:07:24+03:00
Происшествия

Пожарные спасли 52 человека из горящей многоэтажки в Кемерове

Возгорание произошло поздней ночью
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Пожарные спасли 52 человека из горящей многоэтажки в Кемерове.ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской областиПожарные спасли 52 человека из горящей многоэтажки в Кемерове.ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Пожарные спасли 52 человека из горящей многоэтажки в Кемерове. Возгорание произошло поздней ночью с субботы на воскресенье.

В ночь с 26 на 27 октября в областном центре по проспекту Ленинградскому загорелось общежитие, пожар вспыхнул на шестом этаже.

Сигнал поступил пожарным в 3.47 часов. На место незамедлительно прибыло несколько подразделений пожарной охраны, которые сразу же приступили к разведке.

-По лестничным маршам были спасены 52 человека, из них 5 детей. Самостоятельно эвакуировались 42 человека, из них 10 детей. Эвакуация других жильцов не потребовалась, - сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Как сообщили в ведомстве, локализовать пожар удалось в 4.11 часов, а в 4.12 он был полностью ликвидирован. Также было установлено, что горели мебель и вещи на площади 12 квадратных метров. Предварительно причиной возгорание стало неосторожное курение.

Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 42 человека и 13 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе ожидается гололед, мокрый снег и штормовой ветер
В Анжеро-Судженске женщина ограбила несколько магазинов ради покупки наркотиков
В Кузбассе направили 50 миллионов рублей на строительство детских площадок в 2019 году
Кузбассовцы с ножом пытались ограбить банк
Следком проводит доследственную проверку по факту взрыва в жилом доме в Новокузнецке
В Кузбассе неделю разыскивают 65-летнего пенсионера
Кому достанется корона: конкурс «Мисс Кузбасс 2019» стартовал в Новокузнецке
Семейный бизнес: в Кузбассе задержали супругов-наркоторговцев
Купюра, да не та: новокузнечанка расплатилась в парикмахерской билетом «банка приколов»
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе
Кузбассовцев приглашают присоединиться к флешмобу «Смеющиеся портреты»
Кузбассовец убил свою девушку из-за симпатии к ней друга
Синоптики предупреждают кузбассовцев о штормовом ветре и снеге
Шаурму в кемеровском кафе готовили в антисанитарных условиях
В новокузнецкой многоэтажке произошел взрыв
Участница шоу «Песни» из Кузбасса сняла клип
Кузбасский футболист Александр Головин вернулся на поле после дисквалификации
Торопился домой и снес столб: из-за ДТП на мосту Новокузнецк встал в пробке
В Новокузнецке запретят стоянку на нескольких улицах
Мошенница из Башкирии ограбила пенсионера из Новокузнецка
Выдали кроссовки: в Кемерове нашли вора по следам от обуви
При строительстве школы в Новокузнецке похитили более 9 000 000 рублей
До Кемерова будет ходить экспресс-рейс
Часть проспекта Металлургов в Новокузнецке перекроют для движения автотранспорта
Новокузнечанин нашел на улице 1000 литров бензина и попал под суд