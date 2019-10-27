2019-10-27T11:02:45+03:00
Происшествия

Кузбассовец украл телевизор через окно

На преступление он решился после ухода с вечеринки
Яна ПОПОВА
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Кузбассовец украл телевизор через окноКузбассовец украл телевизор через окноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кузбассе мужчина украл телевизор, когда собирался уйти домой после вечеринки. Выйдя из дома, он увидел технику в открытое окно.

В полицию Анжеро-Судженска обратился мужчина. Он рассказал, что накануне пригласил в гости друзей и устроил вечеринку. Во время застолья гости решили отправиться к другим знакомым. После того, как хозяин вернулся, телевизора на месте не оказалось.

Сотрудники ведомства нашли и задержали похитителя. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель и друг владельца техники. Когда хозяин вместе с гостями ушел, мужчина вернулся, через окно проник в жилище и похитил телевизор, который сдал в ломбард за две тысячи рублей, а после купил алкоголь.

– В настоящее время в отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу, – сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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