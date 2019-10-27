Кузбассовец украл телевизор через окно
В Кузбассе мужчина украл телевизор, когда собирался уйти домой после вечеринки. Выйдя из дома, он увидел технику в открытое окно.
В полицию Анжеро-Судженска обратился мужчина. Он рассказал, что накануне пригласил в гости друзей и устроил вечеринку. Во время застолья гости решили отправиться к другим знакомым. После того, как хозяин вернулся, телевизора на месте не оказалось.
Сотрудники ведомства нашли и задержали похитителя. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель и друг владельца техники. Когда хозяин вместе с гостями ушел, мужчина вернулся, через окно проник в жилище и похитил телевизор, который сдал в ломбард за две тысячи рублей, а после купил алкоголь.
– В настоящее время в отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу, – сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU