2019-10-27T10:34:11+03:00
Общество

В Кузбассе ожидается гололед, мокрый снег и штормовой ветер

Синоптики дали прогноз погоды на понедельник
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе ожидается гололед, мокрый снег и штормовой ветерВ Кузбассе ожидается гололед, мокрый снег и штормовой ветерФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Не самая комфортная погода ожидает кузбассовцев в понедельник, 28 октября. Синоптики прогнозируют по области мокрый снег, гололед и штормовой ветер.

В ночь на понедельник по области ожидается 0…+5 градусов тепла, днем температура повысится до +7…+12 градусов. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 22 метров в секунду, а местами с усилением до 25-27 метров. Прогнозируется облачная погода, с осадками в виде дождя и мокрого снега, местами будут наблюдаться гололедные явления, ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.

В Кемерове в ночь на 28 октября столбики термометра покажут +1..+3 градуса выше нуля, днем воздух прогреется до +8…+10 градусов. Так же, как и по области, ожидаются мокрый снег и гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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