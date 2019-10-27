2019-10-27T12:39:30+03:00
Общество

Изменилось расписание двух авиарейсов из Кемерова

Время отправления и прибытия скорректировано с 27 октября
Ирина АВТУШКО
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Изменилось расписание двух авиарейсов из КемероваИзменилось расписание двух авиарейсов из КемероваФото: Олег ЗОЛОТО
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Расписание двух авиарейсов, которые отправляются из международного аэропорта имени Алексея Леонова, изменилось с 27 октября. Коррективы сохранятся до весны.

Как сообщается на официальном сайте воздушной гавани, с 27 октября изменено расписание рейса «Победы». Если раньше самолет отправлялся в 7.30 часов, теперь вылет перенесся на 7.55. Также изменилось время прибытия в аэропорт «Внуково» с 8.10 на 8.40 часов. Изменения будут актуальны до 28 марта.

Помимо этого внесены корректировки в расписание рейса «Аэрофлота» до московского аэропорта «Шереметьево». Теперь самолет будет вылетать не в 6.50 часов, а в 6.55. Также на 20 минут сместится время прибытия – с 7.15 до 7.35 часов. Данные изменения продлятся до 29 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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