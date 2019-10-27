Портрет кузбасского футболиста Александра Головина украсил автобус сборной России

СЕГОДНЯ 14:35 2019-10-27T14:35:37+03:00

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Портрет кузбасского футболиста Александра Головина украсил новый автобус сборной России. Специальный транспорт для национальной команды создал немецкий концерн.

О том, что у сборной России появился автобус с изображением игроков, стало известно из официальной страницы команды в соцсетях.

-Недавно у нас появился красавец-автобус. Его сложно не заметить на улицах города, ведь специально для сборной России был разработан яркий, узнаваемый дизайн. Немецкая компания MAN торжественно передала автобус в Новогорске, и он очень понравился игрокам и тренерам нашей команды, - говорится в сообщении.

Помимо Александра Головина на фасаде автобуса также изображены полузащитник сборной Алексей Миранчук, нападающие Артем Дзюба и Денис Черышев и другие игроки команды.

Напомним, сборная России борется за выход из группы на отборочном этапе Евро-2020. Сейчас подопечные Владислава Черчесова располагаются на втором месте в турнирной таблице. В следующем месяце им предстоит сыграть еще два матча – 16 ноября сборная России встретится с Бельгией, а 19 ноября сыграет с Сан-Марино.

ИСТОЧНИК KP.RU