2019-10-28T05:29:37+03:00
Происшествия

Один человек погиб и четверо получили травмы в тройном ДТП на кузбасской трассе

Смертельное ДТП произошло на трассе Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Один человек погиб и четверо получили травмы в тройном ДТП на кузбасской трассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"Один человек погиб и четверо получили травмы в тройном ДТП на кузбасской трассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"
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На автодороге, соединяющей Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск и Новокузнецк, произошло смертельное ДТП. При столкновении трех автомобилей один человек погиб, а еще четверо получили травмы.

Один человек погиб и четверо получили травмы в тройном ДТП на кузбасской трассе.Видео: vk.com, "Регион 42"

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 20.00 на 103-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк. Здесь столкнулись сразу три автомобиля. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, уже установлено, что водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением.

- Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем KIA Soul. После этого обе машины столкнулись с «ГАЗелью», - сообщили в отделе пропаганды ведомства.

31-летний водитель Toyota Camry погиб, а два пассажира, которые находились в это время в машине, получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали водитель и пассажир автомобиля KIA. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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