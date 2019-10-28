СЕГОДНЯ 04:38 2019-10-28T05:29:37+03:00

Один человек погиб и четверо получили травмы в тройном ДТП на кузбасской трассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"

Изменить размер текста: A A

На автодороге, соединяющей Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск и Новокузнецк, произошло смертельное ДТП. При столкновении трех автомобилей один человек погиб, а еще четверо получили травмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/740445" frameborder="0"></iframe> Один человек погиб и четверо получили травмы в тройном ДТП на кузбасской трассе.Видео: vk.com, "Регион 42"

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 20.00 на 103-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк. Здесь столкнулись сразу три автомобиля. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, уже установлено, что водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением.

- Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем KIA Soul. После этого обе машины столкнулись с «ГАЗелью», - сообщили в отделе пропаганды ведомства.

31-летний водитель Toyota Camry погиб, а два пассажира, которые находились в это время в машине, получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали водитель и пассажир автомобиля KIA. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU