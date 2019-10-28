Из окна студенческого общежития в Кемерове выпал молодой человек

СЕГОДНЯ 07:00 2019-10-28T07:00:21+03:00

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В ночь с 27 на 28 октября в Кемерове из окна одного из студенческих общежитий выпал человек. От полученных при падении травм мужчина скончался.

Фотографии с места ЧП в сети опубликовали очевидцы случившегося. По их словам, мужчина упал из окна комнаты, расположенной на восьмом этаже общежития КемГМУ. Один из комментаторов отметил, что у молодого человека есть жена и дети.

В Следственном управлении СК РФ по Кемеровской области прокомментировали случившееся.

- Действительно, у нас зафиксирован факт падения мужчины из окна многоквартирного дома и его гибели, - отметили в пресс-службе ведомства. – Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU