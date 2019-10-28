2019-10-28T12:07:19+03:00
Общество

От -12 до +13: погода на неделе в Кузбассе будет переменчивой

Синоптики дали прогноз на предстоящие дни
Ирина АВТУШКО
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От -12 до +13: погода неделе в Кузбассе будет переменчивойОт -12 до +13: погода неделе в Кузбассе будет переменчивойФото: Евгения ГУСЕВА
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На неделе в Кузбассе ожидается переменчивая погода с резкими колебаниями температуры. Об этом рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на вторник по области прогнозируется 0-5 градусов тепла, днем столбики термометров повысятся до +8… +13. Ожидается, что этот день будет самым теплым не неделе. Правда, несмотря на комфортную для этого времени года температуру, кузбассовцев ждут осадки: днем в виде дождя, ночью - дождя с мокрым снегом. Временами будет усиливаться юго-западный ветер до 25-27 метров в секунду. В среду ночью температура уже уйдет в минус: прогнозируется от 1 до 6 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +1… +6. Также днем возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Четверг ожидается без существенных осадков, ночью термометры покажут -2… -7, днем прогнозируется +3… +8 градусов. В пятницу, как и накануне, ночью будет -2… -7, днем потеплеет до +4… +9 градусов. Осадки ожидаются в основном ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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