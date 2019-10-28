2019-10-28T12:23:00+03:00
Происшествия

Водитель без прав сбил инспектора ГИБДД в Кузбассе

Инцидент произошел в Прокопьевском районе
Ирина АВТУШКО
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Водитель без прав сбил инспектора ГИБДД в КузбассеВодитель без прав сбил инспектора ГИБДД в КузбассеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Прокопьевском районе водитель «жигулей» сбил на трассе инспектора ГИБДД. Пострадавший вместе с коллегами возвращался с ночного дежурства.

Сотрудники Госавтоинспекции Прокопьевского района закончили рабочую смену и возвращались с дежурства, когда заметили в кювете автомобиль Mazda Capella. Полицейские решили помочь автовладельцу и вытолкали транспортное средство на обочину. В это время по проезжей части двигался ВАЗ-2105. Его водитель не справился с управлением и в результате наехал на одного из инспекторов. Его доставили в больницу с травмой ноги.

- Полицейские выяснили, что 20-летний водитель «жигулей» управлял машиной без водительского удостоверения. Кроме того, транспортное средство не проходило технический осмотр и имело неисправное рулевое управление, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

За нарушения в отношении водителя было составлено шесть протоколов. В сумме по всем статьям он заработал штраф в размере 17100 рублей. Также проводится проверка по факту причинения травм сотруднику полиции, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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