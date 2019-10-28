Сергей Цивилев поздравил кузбасских школьников с началом осенних каникул

СЕГОДНЯ 17:19 2019-10-28T17:19:29+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил школьников с началом каникул. Пост он опубликовал в своем официальном аккаунте в соцсетях.

-Поздравляю школьников с началом осенних каникул! Желаю провести это время с пользой, - написал глава региона.

Напомним, что в большинстве школ каникулы начались с 28 октября, длиться они будут всего неделю, но поскольку в понедельник, 4 ноября, во всей стране отмечается День народного единства, то за парты вновь школьники сядут 5 ноября.

Отметим, что на каникулах скучать школьникам не придется. По традиции, в городах и районах для ребят подготовлены различные мероприятия, акции, мастер-классы. Например, в Кемерове с 28 октября начали работу лагеря дневного пребывания. Здесь школьникам обеспечено двухразовое бесплатное питание, посещение выставок и экскурсий, оздоровительные и творческие программы, занимательные занятия и уроки безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU