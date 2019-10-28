2019-10-28T17:19:29+03:00
Общество

Сергей Цивилев поздравил кузбасских школьников с началом осенних каникул

Пост губернатор опубликовал в своем официальном аккаунте в соцсетях
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Сергей Цивилев поздравил кузбасских школьников с началом осенних каникул.ФОТО: Администрация города КемеровоСергей Цивилев поздравил кузбасских школьников с началом осенних каникул.ФОТО: Администрация города Кемерово
Изменить размер текста:

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил школьников с началом каникул. Пост он опубликовал в своем официальном аккаунте в соцсетях.

-Поздравляю школьников с началом осенних каникул! Желаю провести это время с пользой, - написал глава региона.

Напомним, что в большинстве школ каникулы начались с 28 октября, длиться они будут всего неделю, но поскольку в понедельник, 4 ноября, во всей стране отмечается День народного единства, то за парты вновь школьники сядут 5 ноября.

Отметим, что на каникулах скучать школьникам не придется. По традиции, в городах и районах для ребят подготовлены различные мероприятия, акции, мастер-классы. Например, в Кемерове с 28 октября начали работу лагеря дневного пребывания. Здесь школьникам обеспечено двухразовое бесплатное питание, посещение выставок и экскурсий, оздоровительные и творческие программы, занимательные занятия и уроки безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе начали ловить пьяных водителей
В Белове годовалая девочка наелась таблеток и умерла
В Прокопьевске сотрудник салона связи незаконно оформлял кредиты на клиентов
В Новокузнецке назначен новый начальник МВД
Водитель без прав сбил инспектора ГИБДД в Кузбассе
От -12 до +13: погода на неделе в Кузбассе будет переменчивой
Юные новокузнечане катались по реке на домиках для уток
Кемеровчанам не нравятся нашлепки асфальта вместо полноценного ремонта
Подросток из Кемерова взял в руки болгарку и попал в больницу
Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль» во всех отделениях
Из окна студенческого общежития в Кемерове выпал молодой человек
Кемеровчанин пришел в суд с опасной тростью с клинком
Новокузнецкие регбисты одержали победу в плей-офф чемпионата страны
42 пожарных боролись с огнем в многоквартирном доме в Кемерове
Один человек погиб и четверо получили травмы в тройном ДТП на кузбасской трассе
Новокузнецкий «Металлург» потерпел третье поражение подряд в ВХЛ
Портрет кузбасского футболиста Александра Головина украсил автобус сборной России
В Прокопьевске под колесами иномарки погиб 67-летний пенсионер
Изменилось расписание двух авиарейсов из Кемерова
В Кемерове хирурги извлекли из тела ребенка иголку
Кузбассовец украл телевизор через окно
В Кузбассе ожидается гололед, мокрый снег и штормовой ветер
В Анжеро-Судженске женщина ограбила несколько магазинов ради покупки наркотиков
Пожарные спасли 52 человека из горящей многоэтажки в Кемерове
В Кузбассе направили 50 миллионов рублей на строительство детских площадок в 2019 году
Кузбассовцы с ножом пытались ограбить банк
Следком проводит доследственную проверку по факту взрыва в жилом доме в Новокузнецке