В Кузбассе начали ловить пьяных водителей

СЕГОДНЯ 19:06 2019-10-28T19:06:03+03:00

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Областная Госавтоинспекция с 28 октября проводит профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Оно продлится до 6 ноября.

По данным экспертов, в области каждая восьмая авария происходит по вине пьяных водителей. В этом году произошло уже 246 ДТП с нетрезвыми водителями, в результате чего 69 человек погибли и 347 получили травмы. За управление в нетрезвом виде от управления транспортом отстранено 8,5 тысяч водителей, в том числе тех, кто отказался от освидетельствования. В каждом шестом случае водители были задержаны за нарушение повторно.

Во время рейдов инспекторы не только будут непосредственно пресекать нарушения, но и проведут массовые проверки на отдельных участках дорог, а также вблизи увеселительных заведений.

-Полиция Кузбасса напоминает, что это единственное нарушение требований ПДД, за которое законодательством предусмотрено сразу два вида административного наказания: штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, в том числе в виде лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU