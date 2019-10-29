2019-10-29T08:21:32+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость

Данный кредитный продукт предоставляет возможность заемщику приобрести квартиру, которая на дату заключения сделки будет обременена ипотекой стороннего банка по кредиту продавца
Яков КРЫМСКИЙ
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Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость.ФОТО: Банк УРАЛСИББанк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость.ФОТО: Банк УРАЛСИБ
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Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на приобретение недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка, как строящейся, так и готовой.

Данный кредитный продукт предоставляет возможность заемщику приобрести квартиру, которая на дату заключения сделки будет обременена ипотекой стороннего банка по кредиту продавца. Обеспечением по кредиту выступает залог приобретаемой недвижимости и поручительство продавца в период с даты выдачи кредита до даты государственной регистрации перехода права собственности на квартиру к покупателю.

Выдача кредита покупателю происходит до государственной регистрации сделки купли-продажи жилья под поручительство продавца. Это позволяет осуществить досрочное погашение кредита продавца и снять обременение стороннего кредитора.

Для продавца это возможность быстро продать квартиру, а для покупателя - приобрести понравившуюся недвижимость, даже если она находится в залоге по ипотечному кредиту продавца.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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