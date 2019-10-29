2019-10-29T09:10:28+03:00
Происшествия

В Кузбассе таксист продавал пассажирам наркотики

Частный извоз для распространителя отравы был прикрытием
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе таксист продавал пассажирам наркотикиВ Кузбассе таксист продавал пассажирам наркотикиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Кузбассе таксист продавал пассажирам наркотики. Частный извоз для распространителя запрещенных веществ был прикрытием незаконной деятельности.

Сотрудники областного УФСБ задержали 51-летнего жителя города Кемерово, который распространял наркотики. При этом мужчина подрабатывал таксистом, а запрещенные вещества сбывал непосредственно во время встреч с покупателями в своей машине.

-При реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления в машине фигуранта был изъят сверток с порошкообразным веществом. Исследование показало, что в свертке находилось более 100 граммов героина. Мужчина сотрудничать со следствием отказался, - рассказали в ведомстве.

В отношении распространителя наркотиков было возбуждено уголовное дело. После его рассмотрения суд признал мужчину виновным и назначил ему три года отбывания в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций Экспобанк серии БО-02
Отголоски землетрясения под Новосибирском почувствовали жители Кузбасса
В Новокузнецке назначен новый начальник комитета ЖКХ
Из-за сильного ветра кузбассовцы остались без света
Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость
В Кузбассе неизвестные пытались украсть из банкомата 2,5 миллиона рублей
Пострадавший от взрыва боеприпасов дом в Новокузнецке признали безопасным
В Кузбассе разыскивают двух похищенных малолетних детей
Проект Южного въезда обойдется властям Новокузнецка в 16 миллионов рублей
Земля вместо угля: Сергей Цивилев обратил внимание на качество топлива
80-летний мужчина в шапке с козырьком пропал без вести в Кузбассе
Штормовой ветер пришел в Кузбасс
В Кузбассе руководство угольной компании выписывало себе премии в 19 раз больше оклада
В Кузбассе начали ловить пьяных водителей
Сергей Цивилев поздравил кузбасских школьников с началом осенних каникул
В Белове годовалая девочка наелась таблеток и умерла
В Прокопьевске сотрудник салона связи незаконно оформлял кредиты на клиентов
В Новокузнецке назначен новый начальник МВД
Водитель без прав сбил инспектора ГИБДД в Кузбассе
От -12 до +13: погода на неделе в Кузбассе будет переменчивой
Юные новокузнечане катались по реке на домиках для уток