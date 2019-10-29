СЕГОДНЯ 09:10 2019-10-29T09:10:28+03:00

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В Кузбассе таксист продавал пассажирам наркотики. Частный извоз для распространителя запрещенных веществ был прикрытием незаконной деятельности.

Сотрудники областного УФСБ задержали 51-летнего жителя города Кемерово, который распространял наркотики. При этом мужчина подрабатывал таксистом, а запрещенные вещества сбывал непосредственно во время встреч с покупателями в своей машине.

-При реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления в машине фигуранта был изъят сверток с порошкообразным веществом. Исследование показало, что в свертке находилось более 100 граммов героина. Мужчина сотрудничать со следствием отказался, - рассказали в ведомстве.

В отношении распространителя наркотиков было возбуждено уголовное дело. После его рассмотрения суд признал мужчину виновным и назначил ему три года отбывания в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU