В Кузбассе таксист продавал пассажирам наркотики
В Кузбассе таксист продавал пассажирам наркотики. Частный извоз для распространителя запрещенных веществ был прикрытием незаконной деятельности.
Сотрудники областного УФСБ задержали 51-летнего жителя города Кемерово, который распространял наркотики. При этом мужчина подрабатывал таксистом, а запрещенные вещества сбывал непосредственно во время встреч с покупателями в своей машине.
-При реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления в машине фигуранта был изъят сверток с порошкообразным веществом. Исследование показало, что в свертке находилось более 100 граммов героина. Мужчина сотрудничать со следствием отказался, - рассказали в ведомстве.
В отношении распространителя наркотиков было возбуждено уголовное дело. После его рассмотрения суд признал мужчину виновным и назначил ему три года отбывания в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU