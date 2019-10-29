2019-10-29T10:02:49+03:00
Происшествия

Из-за сильного ветра кузбассовцы остались без света

За сутки специалисты устранили порядка 40 технологических нарушений
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за сильного ветра кузбассовцы остались без светаИз-за сильного ветра кузбассовцы остались без светаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Кузбассе с самого раннего утра дует сильный ветер. Из-за него жители нескольких районов области остались без электроснабжения.

В департаменете ЖКХ и дорожного комплекса Кемеровской области рассказали о том, что всего за сутки специалисты ликвидировали порядка 40 технологических нарушений линий электропередачи. Так, в течение некоторого времени без света оставались жители Таштагольского, Мысковского и Яйского районов Кузбасса.

- За сутки в условиях порывистого ветра и осадков в виде мокрого снега и дождя специалисты ликвидировали 40 технологических нарушений. Работы не прекращаются ни на минуту, - отметили в департаменте.

Напомним, с 29 до 31 октября в регионе ожидается штормовой ветер, порывы которого могут достигать 28 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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