В Новокузнецке назначен новый начальник комитета ЖКХ
В Новокузнецке назначен новый начальник комитета ЖКХ. О кадровых изменениях сообщили в пресс-службе городской администрации.
С 25 октября на должность председателя комитета ЖХК администрации Новокузнецка назначен Кирилл Балаганский. Новый руководитель окончил Кузбасский технический госуниверситет, сейчас обучается в СибГИУ по направлению государственного и муниципального управления.
Трудовая биография Кирилла Балаганского началась с должности директора ПУ Новокузнецкого района «Память». С 2017 года он занимал должности от главного инженера до директора государственного пассажирского автотранспортного предприятия КО в Осинниках.
Новый начальник комитета ЖКХ является руководителем общественной организации «Союз спортсменов юга Кузбасса» по сноуборду, сам является мастером спорта по сноуборду и чемпионом России 2005 года.
Кирилл Балаганский имеет государственный награды - медаль «За веру и добро», медаль «За служение Кузбассу».
Женат, воспитывает дочь.
ИСТОЧНИК KP.RU