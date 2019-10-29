СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-29T10:06:54+03:00

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В Новокузнецке назначен новый начальник комитета ЖКХ. О кадровых изменениях сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 25 октября на должность председателя комитета ЖХК администрации Новокузнецка назначен Кирилл Балаганский. Новый руководитель окончил Кузбасский технический госуниверситет, сейчас обучается в СибГИУ по направлению государственного и муниципального управления.

Трудовая биография Кирилла Балаганского началась с должности директора ПУ Новокузнецкого района «Память». С 2017 года он занимал должности от главного инженера до директора государственного пассажирского автотранспортного предприятия КО в Осинниках.

Новый начальник комитета ЖКХ является руководителем общественной организации «Союз спортсменов юга Кузбасса» по сноуборду, сам является мастером спорта по сноуборду и чемпионом России 2005 года.

Кирилл Балаганский имеет государственный награды - медаль «За веру и добро», медаль «За служение Кузбассу».

Женат, воспитывает дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU