2019-10-29T12:26:52+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций РОСНАНО на 12 миллиардов рублей с рекордно низким купоном 7,7 процента

24 октября успешно завершилось размещение выпуска 3-летних биржевых облигаций АО «РОСНАНО» серии БО-002Р-03
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

24 октября успешно завершилось размещение выпуска 3-летних биржевых облигаций АО «РОСНАНО» серии БО-002Р-03. Организаторами размещения выступили «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «Росбанк» и «Россельхозбанк».

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 миллиардов рублей с ориентиром ставки купона 8,40–8,65 процента годовых. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 90 заявок со стороны всех групп инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также частных лиц. В итоге по книге была достигнута пятикратная переподписка.

Это позволило значительно увеличить итоговый объем выпуска до 12 миллиардов рублей, а также закрыть книгу заявок по уровню купона 7,7 процента годовых, значительно ниже первоначального ориентира, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,85 процента.

Партнерский материал.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове продавец может заплатить штраф в 50 тысяч рублей за продажу алкоголя школьнику
В Кузбассе покупатель котят и канареек незаконно присвоил 450 тысяч рублей
Пять сирот из Кузбасса обрели дом
Кузбасский фронтовик высадил аллеи кедров на Мамаевом кургане в Волгограде
Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций Экспобанк серии БО-02
Отголоски сильного землетрясения под Новосибирском дошли до Кузбасса
В Новокузнецке назначен новый начальник комитета ЖКХ
Из-за сильного ветра кузбассовцы остались без света
В Кузбассе таксист продавал пассажирам наркотики
Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость
В Кузбассе неизвестные пытались украсть из банкомата 2,5 миллиона рублей
Пострадавший от взрыва боеприпасов дом в Новокузнецке признали безопасным
В Кузбассе разыскивают двух похищенных малолетних детей
Проект Южного въезда обойдется властям Новокузнецка в 16 миллионов рублей
Земля вместо угля: Сергей Цивилев обратил внимание на качество топлива
80-летний мужчина в шапке с козырьком пропал без вести в Кузбассе
Штормовой ветер пришел в Кузбасс
В Кузбассе руководство угольной компании выписывало себе премии в 19 раз больше оклада
В Кузбассе начали ловить пьяных водителей
Сергей Цивилев поздравил кузбасских школьников с началом осенних каникул
В Белове годовалая девочка наелась таблеток и умерла
В Прокопьевске сотрудник салона связи незаконно оформлял кредиты на клиентов
В Новокузнецке назначен новый начальник МВД
Водитель без прав сбил инспектора ГИБДД в Кузбассе
От -12 до +13: погода на неделе в Кузбассе будет переменчивой
Юные новокузнечане катались по реке на домиках для уток