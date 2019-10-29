2019-10-29T13:10:59+03:00
Происшествия

В Кузбассе покупатель котят и канареек незаконно присвоил 450 тысяч рублей

Жертвами мошенника стали 10 человек из разных регионов
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе покупатель котят и канареек незаконно присвоил 450 тысяч рублейВ Кузбассе покупатель котят и канареек незаконно присвоил 450 тысяч рублейФото: Наталия АНДРЕАССЕН
Изменить размер текста:

В Кузбассе мужчина, который выдавал себя за покупателя котят и канареек, незаконно присвоил 450 тысяч рублей. Жертвами мошенника стали 10 человек из разных регионов.

Суд поставил точку в расследовании уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Прокопьевска. Мужчина обвинялся в мошенничестве. Как было установлено, злоумышленник в интернете разыскивал объявления о продаже канареек и породистых котят. Далее он звонил продавцам и говорил, что хочет приобрести питомца для своей семьи. При этом собеседникам он говорил, что проживает в другом городе, а потому расплатится бесконтактным способом. Далее следовала уже знакомая схема: злоумышленник просил продавца дойти до банкомата и набрать определенную комбинацию цифр, чтобы пришел денежный перевод. В результате мошенник подключал свой телефон к банковским картам потерпевших и похищал средства с их счетов.

- В ходе следствия были собраны доказательства причастности фигуранта к совершению 10 мошенничеств. Общая сумма ущерба составила около 450 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Суд приговорил мужчину к четырем годам в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан будет возместить потерпевшим ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове продавец может заплатить штраф в 50 тысяч рублей за продажу алкоголя школьнику
Пять сирот из Кузбасса обрели дом
Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций РОСНАНО на 12 миллиардов рублей с рекордно низким купоном 7,7 процента
Кузбасский фронтовик высадил аллеи кедров на Мамаевом кургане в Волгограде
Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций Экспобанк серии БО-02
Отголоски сильного землетрясения под Новосибирском дошли до Кузбасса
В Новокузнецке назначен новый начальник комитета ЖКХ
Из-за сильного ветра кузбассовцы остались без света
В Кузбассе таксист продавал пассажирам наркотики
Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость
В Кузбассе неизвестные пытались украсть из банкомата 2,5 миллиона рублей
Пострадавший от взрыва боеприпасов дом в Новокузнецке признали безопасным
В Кузбассе разыскивают двух похищенных малолетних детей
Проект Южного въезда обойдется властям Новокузнецка в 16 миллионов рублей
Земля вместо угля: Сергей Цивилев обратил внимание на качество топлива
80-летний мужчина в шапке с козырьком пропал без вести в Кузбассе
Штормовой ветер пришел в Кузбасс
В Кузбассе руководство угольной компании выписывало себе премии в 19 раз больше оклада
В Кузбассе начали ловить пьяных водителей
Сергей Цивилев поздравил кузбасских школьников с началом осенних каникул
В Белове годовалая девочка наелась таблеток и умерла
В Прокопьевске сотрудник салона связи незаконно оформлял кредиты на клиентов
В Новокузнецке назначен новый начальник МВД
Водитель без прав сбил инспектора ГИБДД в Кузбассе
От -12 до +13: погода на неделе в Кузбассе будет переменчивой
Юные новокузнечане катались по реке на домиках для уток