В Кузбассе покупатель котят и канареек незаконно присвоил 450 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-29T13:10:59+03:00

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В Кузбассе мужчина, который выдавал себя за покупателя котят и канареек, незаконно присвоил 450 тысяч рублей. Жертвами мошенника стали 10 человек из разных регионов.

Суд поставил точку в расследовании уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Прокопьевска. Мужчина обвинялся в мошенничестве. Как было установлено, злоумышленник в интернете разыскивал объявления о продаже канареек и породистых котят. Далее он звонил продавцам и говорил, что хочет приобрести питомца для своей семьи. При этом собеседникам он говорил, что проживает в другом городе, а потому расплатится бесконтактным способом. Далее следовала уже знакомая схема: злоумышленник просил продавца дойти до банкомата и набрать определенную комбинацию цифр, чтобы пришел денежный перевод. В результате мошенник подключал свой телефон к банковским картам потерпевших и похищал средства с их счетов.

- В ходе следствия были собраны доказательства причастности фигуранта к совершению 10 мошенничеств. Общая сумма ущерба составила около 450 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Суд приговорил мужчину к четырем годам в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан будет возместить потерпевшим ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU