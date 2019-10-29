Житель Кемерова устроил в арендованном доме нарколабораторию
Житель Кемерова устроил в арендованном доме подпольную нарколабораторию. За это молодой человек может угодить за решетку на 20 лет.
Распространителя запрещенных веществ полицейские задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Как выяснилось, в арендованном доме он изготавливал вещества, которые планировал распространять дальше методом «закладок».
При обыске стражи правопорядка обнаружили в жилище синтетический наркотик мефедрон массой 400 граммов и более одного килограмма так называемых прекурсоров, которые используются для изготовления синтетических наркотиков. Кроме того, еще 50 граммов мефедона обнаружилось непосредственно у задержанного.
Против кемеровчанина было возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление, сбыт и пересылку наркотических веществ. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас полицейские собирают дополнительные доказательства по делу, а также устанавливают возможных соучастников.
ИСТОЧНИК KP.RU