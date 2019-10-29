2019-10-29T14:39:00+03:00
Происшествия

Житель Кемерова устроил в арендованном доме нарколабораторию

За это он может на 20 лет угодить за решетку
Ирина АВТУШКО
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Житель Кемерова устроил в арендованном доме нарколабораторию.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской областиЖитель Кемерова устроил в арендованном доме нарколабораторию.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области
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Житель Кемерова устроил в арендованном доме подпольную нарколабораторию. За это молодой человек может угодить за решетку на 20 лет.

Распространителя запрещенных веществ полицейские задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Как выяснилось, в арендованном доме он изготавливал вещества, которые планировал распространять дальше методом «закладок».

При обыске стражи правопорядка обнаружили в жилище синтетический наркотик мефедрон массой 400 граммов и более одного килограмма так называемых прекурсоров, которые используются для изготовления синтетических наркотиков. Кроме того, еще 50 граммов мефедона обнаружилось непосредственно у задержанного.

Против кемеровчанина было возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление, сбыт и пересылку наркотических веществ. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас полицейские собирают дополнительные доказательства по делу, а также устанавливают возможных соучастников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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