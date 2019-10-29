Новокузнечанин на угнанной машине устроил смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 15:07 2019-10-29T15:07:05+03:00

Ближайшие три года он проведет в колонии-поселении и должен будет возместить ущерб

Изменить размер текста: A A

Нежелание думать о последствиях своих поступков довело кузбассовца до тюрьмы. Мужчина угнал автомобиль, а потом совершил на нем два ДТП. Одно из них оказалось смертельным.

28-летний новокузнечанин в октябре 2018 года угнал со станции техобслуживания иномарку, которая принадлежала одному из клиентов. Он колесил по городу, пока не задел по касательной попутный автомобиль мужчина не стал останавливаться, а скрылся с места ДТП. На улице Тушинской он выехал на полосу встречного движения и там допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110. Но и в этот раз мужчина предпочел скрыться. Водитель же отечественной легковушки через несколько дней скончался в больнице.

Угонщика вскоре задержали. За то, что он повредил чужой автомобиль и оставил место ДТП, суд назначил ему арест на 15 суток и возмещение ущерба в 100 тысяч рублей. За угон автомобиля – полтора года лишения свободы условно.

Состоялся и еще один суд – по уголовному делу о нарушении ПДД, повлекшим смерть человека. Ближайшие три года новокузнечанин проведет в колонии-поселении. Кроме того, он должен будет возместить пострадавшей стороне причиненный моральный и материальный ущерб в размере более 550 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU