СЕГОДНЯ 04:17 2019-10-30T04:17:15+03:00

За неделю в Кузбассе более 11 тысяч человек заболели ОРВИ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тем не менее, общее количество больных снизилось

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В Кузбассе за прошедшую неделю по поводу заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями к врачам обратилось 11,4 тысячи жителей области. По сравнению с неделей ранее, это на 4,1 процента меньше.

Эпидемический процесс ОРВИ в области соответствует сезону, резкого всплеска заболевания нет.

-За неделю в рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов обследовано 75 больных ОРВИ. Этиология заболевания установлена у 21 больного, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области. - Причиной ОРВИ являются не гриппозные вирусы.

Сейчас в области продолжается прививочная компания против гриппа. К 25 октября было привито около 723,5 тысяч человек – это 27,1 процента от общей численности населения. Еще порядка 616,5 тысячи кузбассовцев еще предстоит привить.

ИСТОЧНИК KP.RU