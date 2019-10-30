СЕГОДНЯ 05:04 2019-10-30T05:04:46+03:00

Из-за праздников в Кузбассе изменится расписание междугородних и пригородных маршрутов.ФОТО: Дубль Гис Кемерово

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В предстоящие праздничные выходные в Кузбассе изменится расписание междугородних и пригородных маршрутов. Новый график следования будет установлен на несколько дней.

В «Кузбасспассажиравтотрансе» сообщили о корректировках в расписании внутриобластных междугородных и пригородных маршрутов. Их причиной стал День народного единства, который отмечается 4 ноября.

Транспорт будет ходить в следующем режиме:

- 1 ноября - по расписанию пятницы;

- 2 ноября - по расписанию субботы;

- 3 ноября - по расписанию вторника;

- 4 ноября - по расписанию воскресенья;

- 5 ноября - по расписанию понедельника и далее по календарным дням недели.

-Графики движения межрегиональных маршрутов, выполняемых по отдельным дням недели, оставлены без изменений, - сообщили в учреждении.

Также в «Кузбасспассажиравтотрансе» напомнили, что в праздники традиционно наблдается повышенный пассажиропоток, поэтому покупать проездные билеты стоит заблаговременно.

ИСТОЧНИК KP.RU