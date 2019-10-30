Из-за праздников в Кузбассе изменится расписание междугородних и пригородных маршрутов
В предстоящие праздничные выходные в Кузбассе изменится расписание междугородних и пригородных маршрутов. Новый график следования будет установлен на несколько дней.
В «Кузбасспассажиравтотрансе» сообщили о корректировках в расписании внутриобластных междугородных и пригородных маршрутов. Их причиной стал День народного единства, который отмечается 4 ноября.
Транспорт будет ходить в следующем режиме:
- 1 ноября - по расписанию пятницы;
- 2 ноября - по расписанию субботы;
- 3 ноября - по расписанию вторника;
- 4 ноября - по расписанию воскресенья;
- 5 ноября - по расписанию понедельника и далее по календарным дням недели.
-Графики движения межрегиональных маршрутов, выполняемых по отдельным дням недели, оставлены без изменений, - сообщили в учреждении.
Также в «Кузбасспассажиравтотрансе» напомнили, что в праздники традиционно наблдается повышенный пассажиропоток, поэтому покупать проездные билеты стоит заблаговременно.
ИСТОЧНИК KP.RU