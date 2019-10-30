Дед Мороз едет в Кемерово

СЕГОДНЯ 06:02 2019-10-30T06:48:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Через десять дней главный Дед Мороз страны отправится в долгое путешествие по городам России. Побывает он и в Кемерове - здесь дедушка проведет два дня.

В плотном графике Деда Мороза на ноябрь среди почти трех десятков городов, в которых нужно побывать до Нового года, есть и Кемерово. Путешествие главного волшебника страны начнется 9 ноября - в этот день он прибудет в Красноярск. Затем дедушка Мороз отправится в Томск. Третьим городом, в котором побывает Дед Мороз, станет Кемерово. Сюда он прибудет 13 ноября, а уже на следующий день отправится дальше - в Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург…

В Кемерове Дед Мороз побывает в детских домах и больницах, исполнит множество детских и взрослых желаний, а еще - подарит новогоднее настроение и веру в добро и сказку!

ИСТОЧНИК KP.RU