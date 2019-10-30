2019-10-30T09:16:15+03:00
Общество

Возле аэропорта имени Леонова в Кемерове запретили парковку

Нельзя будет парковаться на части бульвара Строителей и подъездах к аэропорту
Екатерина РОМАНОВА
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Возле аэропорта имени Леонова в Кемерове запретили парковку. пресс-служба администрации КемероваВозле аэропорта имени Леонова в Кемерове запретили парковку. пресс-служба администрации Кемерова
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На подъездах к Международному аэропорту имени Алексея Леонова теперь нельзя будет парковаться. Предполагаеся, что эта мера поможет повысить пропускную способность дороги.

И запрете парковки сразу на двух участках дорог в областном центре сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения города Кемерова. отмечается, что эта мера призвана повысить пропускную способность дороги.

- Для повышения пропускной способности по широкой части бульвара Строителей на участке от проспекта Октябрьского до проспекта Московского специалистами МБУ «ЦОДД» совместно с администрацией города Кемерово и ГИБДД принято решение о запрете стоянки на крайней правой полосе. Аналогично произведен запрет стоянки на подъездах к Международному аэропорту имени Алексея Леонова, - сообщили в ЦОДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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