2019-10-30T11:57:56+03:00
Общество

Массажистки из салона продавали кемеровчанам нелегальный алкоголь

Владельцу салона предстоит заплатить крупный штраф
Екатерина РОМАНОВА
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Массажистки из салона продавали кемеровчанам нелегальный алкоголь. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Массажистки из салона продавали кемеровчанам нелегальный алкоголь. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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В одном из массажных салонов Кемерова клиенты могли расслабиться не только под руками массажисток, но и под действием алкоголя. За нелегальную торговлю крепкими напитками отвечать придется владельцу салона.

В одном из массажных салонов в центре Кемерова клиенты могли не только пройти курс необходимых процедур, но и расслабиться под действием алкоголя. Водку, коньяк, виски и вино можно было приобрести прямо в салоне, а потом расслабиться под опытными руками массажисток.

Когда в салон с проверкой пришли сотрудники полиции, они обнаружили около 20 литров запрещенных напитков. При этом на бутылках не было ценников, да и лицензия на продажу алкоголя в салоне отсутствовала.

- В отношении владельца салона, жителя Новосибирска, полицейские составили протоколы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ее незаконную розничную продажу, - комментирует пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Это влечет наложение административного штрафа в размере до 200 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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