2019-10-30T12:29:15+03:00
Общество

В Кузбассе откроют две модельные библиотеки

Для их создания в общей сложности было выделено 10 миллионов рублей
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе откроют две модельные библиотекиВ Кузбассе откроют две модельные библиотекиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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На этой неделе в Кузбассе откроют сразу две модельные библиотеки. Суммарно на их создание было выделено 10 миллионов рублей.

Модельные библиотеки, которые должны стать центром культурной жизни, откроют в двух городах региона. Первым запустят учреждение в Полысаеве - на базе Центральной библиотеки. Открытие состоится 31 октября, в 12.00. А на следующий день, 1 ноября, в это же время гостей примет обновленная городская детская библиотека Междуреченска.

По данным администрации Кемеровской области, в апреле этого года Кузбасс стал одним из победителей конкурсного отбора на получение межбюджетных трансфертов для создания модельных муниципальных библиотек. Учреждения в Полысаеве и Междуреченске получили финансирование в рамках нацпроекта «Культура» в размере пяти миллионов рублей каждая.

Отметим, первым посетителем библиотек станет заместитель начальника отдела приоритетных и ведомственных проектов Российской государственной библиотеки, представитель Проектного офиса по созданию модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации Тамара Ананова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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