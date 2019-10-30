Названы вакансии с максимальной оплатой в Кузбассе

СЕГОДНЯ 12:58 2019-10-30T13:04:40+03:00

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Высококлассные специалисты в Кузбассе могут зарабатывать от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Правда, не все.

Эксперты проанализировали предложения, размещенные на сайте сервиса в октябре, и составили рейтинг вакансий с высокой оплатой. Так, на первом месте оказалось предложение для IT-архитектора. Зарплата такого специалиста составит 200 тысяч рублей. При этом соискатель должен знать все о разработке архитектуры системного дизайна IТ-инфраструктуры компании.

На втором - территориальный менеджер с зарплатой в 150 тысяч рублей. Третью строчку рейтинга занял начальник отдела перспективного развития - 112 тысяч рублей, следом идут начальник производственного участка - 110 тысяч и региональный представитель по продаже итальянского оборудования - 100 тысяч рублей.

Также в топ-10 вошли две медицинские вакансии: офтальмолог - от 100 до 150 тысяч рублей и невролог - от 80 тысяч рублей.

- Октябрь - один из самых активных месяцев для компаний и соискателей. В этом году предложений стало больше на 9% по сравнению с октябрем прошлого года, а соискателей на 13%. Также вырос и конкурс на одно предложение: сейчас в Кемеровской области он составляет 4,3 резюме на вакансию. В сентябре эта цифра равнялась 4, - отметила руководитель пресс-службы HeadHunter СФО Елана Таращук.

ИСТОЧНИК KP.RU