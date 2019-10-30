2019-10-30T14:04:03+03:00
Общество

В Новокузнецке на главной площади появится Винни-Пух

Сказочный персонаж будет радовать жителей всю зиму
Яна ПОПОВА
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В Новокузнецке утвердили план размещения ледяных скульптур в снежном городке. На главной площади южной столицы региона появятся любимые сказочные персонажи, в том числе и Винни-Пух.

Снежный городок откроют на площади общественных мероприятий Центрального района накануне Нового года - не позднее 23 декабря.

Там установят скульптуры полюбившихся сказочных героев советских и зарубежных мультфильмов: Маши и Медведя, Винни-Пуха, Кота Леопольда, Карлсона и многих других. Также вокруг главной городской ели зальют небольшой каток - площадью около шестнадцати квадратных метров. Стоимость такого проекта - примерно 2,5 миллиона рублей.

А вот в Новоильинском районе планируют обойтись без катка. По плану там создадут семь объектов, одним из которых станет пункт охраны. Стоимость работ - около миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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