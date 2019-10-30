Уборка общественных туалетов обойдется Кемерову в 13,5 миллиона рублей
В Кемерове на уборку, содержание и дезинфекцию общественных туалетов потратят почти 13,5 миллиона рублей.
Так, соответствующий заказ администрация города разместила на сайте госзакупок. Эта информация появилась в Сети в среду, 30 октября. Исполнителю необходимо выполнять услуги по обработке туалетов с химической стерилизацией в Кемерове.
Согласна размещенным документам, начальная максимальная стоимость контракта на оказание услуги составила 13 368 559,99 рубля. Срок действия договора один год: с 1 января по 31 декабря 2020 года.
Отметим, стать участником аукциона и подать заявку можно с 30 октября по 8 ноября. Итоги будут опубликованы 12 ноября, в 10.50.
ИСТОЧНИК KP.RU