Уборка общественных туалетов обойдется Кемерову в 13,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-30T14:08:59+03:00

Деньги потратят на дезинфекцию и содержание помещений

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В Кемерове на уборку, содержание и дезинфекцию общественных туалетов потратят почти 13,5 миллиона рублей.

Так, соответствующий заказ администрация города разместила на сайте госзакупок. Эта информация появилась в Сети в среду, 30 октября. Исполнителю необходимо выполнять услуги по обработке туалетов с химической стерилизацией в Кемерове.

Согласна размещенным документам, начальная максимальная стоимость контракта на оказание услуги составила 13 368 559,99 рубля. Срок действия договора один год: с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Отметим, стать участником аукциона и подать заявку можно с 30 октября по 8 ноября. Итоги будут опубликованы 12 ноября, в 10.50.

ИСТОЧНИК KP.RU